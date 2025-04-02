Семиклассник, покалечивший одноклассницу ручкой, обижал девочку раньше

RT: в Приморье семиклассник, воткнувший ручку в глаз девочке, обижал ее раньше

Мать девочки, получившей травму глаза в школе Приморья, заявила, что семиклассник, воткнувший в глаз дочери ручку, обижал ее раньше. Об этом сообщает RT.

По словам женщины, несколько дней назад дочь пришла из школы в слезах. Девочка рассказала, что одноклассник грубо с ней обращался и оскорблял. Женщина поговорила с родителями хулигана, те были уверены, что подобного больше не повторится.

«Вчера он толкнул свою парту на нее. Дочь сидит впереди. Она упала, просила его не делать так. Хотела «дать ему леща», но он ударил кулаком, в котором сжимал ручку, в область глаза», — поделилась подробностями произошедшего мать пострадавшей школьницы.

Девочку доставили в больницу, где сделали операцию на глазу, однако после на снимке были обнаружены осколки ручки. Решается вопрос об отправке школьницы на лечение в Москву. Ее родители написали заявление в полицию.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае шестиклассник попал в больницу с ножевым ранением. Школьники подрались, во время потасовки один из них вытащил нож, купленный на маркетплейсе, и пырнул им оппонента.

Ранее в Воронеже школьники избили одноклассника до потери сознания.