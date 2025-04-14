Песков рассказал об участии бойцов СВО в параде в честь 80-летия Победы

Песков: по Красной площади в День Победы пройдет парадный расчет героев СВО

В День Победы в Москве по Красной площади пройдут герои специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Безусловно», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого он заявил, что возможность проведения амнистии к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в Кремле не обсуждается.

Также 14 апреля Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о демонстрации ракетного комплекса «Орешник» на параде Победы в Москве 9 мая.

4 марта пресс-секретарь президента Песков заявил, что 80-я годовщина Победы подразумевает «иной масштаб празднования». В связи с этим в преддверии 9 Мая в каждом российском регионе будут вводиться свои режимы, связанные с обеспечением безопасности и другими аспектами.

Ранее Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы на День Победы в Москву.