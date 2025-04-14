В Кремле не обсуждают возможность проведения амнистии к 9 мая

Возможность проведения амнистии к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в Кремле не обсуждается. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

7 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что проводить амнистию к 80-летию со Дня Победы нет необходимости. По его словам, у тех, кто находится в местах лишения свободы и любит свою Родину есть хороший шанс это доказать — подписав контракт с Министерством обороны. Глава комитета по обороне добавил, что в условиях СВО другой «амнистии» не нужно, а все остальное — «от Лукавого».

До этого депутат первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков сказал, что возможная амнистия на День Победы 9 мая 2025 года не будет всепрощающей. Он провел параллели с амнистией, прошедшей десять лет назад, на 9 мая 2015 года. По его словам, в этот раз из списков на амнистию будут исключены те заключенные, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления.

Ранее стало известно, что российские гимнасты получили отказ в нейтральном статусе из-за открыток к 9 мая.