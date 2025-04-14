В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 500 «‎квадратов»

В Приморском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Как уточняет ведомство, ЧП произошло на улице Маршала Новикова. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«‎Для отбора проб воздуха и контроля концентрации вредных веществ к месту следует передвижная лаборатория», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении участвуют 50 спасателей и 11 единиц техники.

10 апреля в Сходне Московской области произошло возгорание склада со стройматериалами. По данным пресс-службы МЧС, металлический ангар загорелся на площади 1200 квадратных метров.

До этого в городе Подольске в Московской области загорелась бывшая пожарная часть. По данным очевидцев, данный объект горит уже не в первый раз.

3 апреля сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного в поселке Власиха в Московской области. В материале отмечается, что в помещении находились как минимум четыре человека. Их спасти не удалось. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров.

Ранее в Москве сотрудники МЧС спасли семь человек из загоревшегося жилого дома.