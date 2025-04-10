В Подмосковье произошел пожар на складе со стройматериалами

МЧС: пожарные тушат возгорание на складе со стройматериалами в Сходне

В Сходне Московской области произошло возгорание склада со стройматериалами. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным пресс-службы, металлический ангар загорелся на площади 1200 квадратных метров.

«Предварительно, внутри склада хранятся стройматериалы», — говорится в сообщении.

На месте работают пожарные и спасатели. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

До этого в городе Подольске в Московской области загорелась бывшая пожарная часть. По данным очевидцев, данный объект горит уже не в первый раз. Отмечается, что на место следуют оперативные службы.

3 апреля сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного в поселке Власиха в Московской области. В материале отмечается, что в помещении находились как минимум четыре человека. Их спасти не удалось. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров.

Ранее в Москве огнеборцы спасли семь человек из загоревшегося жилого дома.