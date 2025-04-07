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В Подольске загорелась бывшая пожарная часть

«360»: в Подольске загорелась бывшая пожарная часть

В городе Подольске в Московской области загорелась бывшая пожарная часть. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

По данным очевидцев, данный объект горит уже не в первый раз. Отмечается, что на место следуют оперативные службы.

3 апреля сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир жилого дома, расположенного в поселке Власиха в Московской области. В материале отмечается, что в помещении находились как минимум четыре человека. Их спасти не удалось. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. По информации журналистов, всего из дома были эвакуированы 15 взрослых и пять детей. Семь граждан не смогли покинуть здание самостоятельно, поэтому им понадобилась помощь спасателей.

Также сообщалось, что на юго-востоке Москвы в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар, дым проник в другие жилые помещения и заблокировал семь человек, включая беременную женщину и троих детей, их удалось спасти.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал о готовности региона к пожароопасному сезону.

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