В Москве семь человек оказались заблокированы в многоэтажке из-за дыма от пожара

На юго-востоке Москвы в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар, дым проник в другие жилые помещения и заблокировал семь человек, включая беременную женщину и троих детей. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел в 17-этажном здании в Некрасовке на проспекте Защитников Москвы. О пожаре сообщил один из жильцов дома. Он уточнил, что загорелась квартира на втором этаже.

«Дым проник на верхние этажи. Из квартиры на 16-м этаже у спасателей попросили помощи. Внутри оказались семь человек, среди которых трое детей и беременная женщина», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники экстренной службы. Специалистам удалось потушить пожар в горящей квартире на втором этаже, пламя распространилось на 10 квадратных метров. Хозяин квартиры, а также люди с 16-го этажа эвакуировались, пострадавших нет.

Накануне в квартире одного из домов в районе Зябликово на юге Москвы случился пожар, инцидент произошел на улице Мусы Джалиля, дом №9, корпус 6, в котором 22 этажа. На место возгорания приехали пожарные. Из загоревшейся квартиры самостоятельно эвакуировались три человека.

Ранее сообщалось, что в Москве сгорели три автомобиля, припаркованные у жилого дома.