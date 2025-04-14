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В МЧС РФ отчитались об эвакуации жителей курского приграничья

Более 2,2 тысячи жителей Курской области воссоединились с близкими с 12 марта
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МЧС России

Более 770 граждан были эвакуированы из приграничных районов Курской области в период с 12 марта по настоящее время. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«Из приграничных районов <...> отселены 776 человек», — уточняется в заявлении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в пунктах временного размещения находятся более 6 тыс. эвакуированных жителей Курской области.

При этом в экстренные службы поступили свыше 22 тыс. обращений от россиян, большая часть из которых касается поисков родственников. С 12 марта специалисты помогли установить связь с близкими более чем 2,2 тыс. граждан.

В сообщении подчеркивается, что сейчас в приграничных районах Курской области продолжается эвакуация мирных жителей. МЧС РФ выполняет соответствующие работы в рамках действующего в регионе режима контртеррористической операции.

13 марта командование группировки российских войск «Север» доложило президенту страны Владимиру Путину о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области от украинских формирований. После этого Вооруженные силы РФ в сжатые сроки взяли под контроль десятки населенных пунктов, включая город Суджу.

Ранее в Курске установили памятник, посвященный операции по освобождению Суджи.

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