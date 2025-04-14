Москвичи стали чаще бронировать отели в Крыму и Новосибирской области на майские

Москвичи стали чаще бронировать отели и апартаменты для отдыха на майские праздники в Новосибирской области (+110% в сравнении с 2024 годом) и Крыму (+59%). Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», результаты которого есть в распоряжении »Москвы 24».

«Также москвичи активнее выбирают отели и апартаменты в Алтайском крае — на 54% [больше бронирований, чем в прошлом году], в Вологодской области — на 35%, в Рязанской, Тульской и Астраханской областях — на 31%, в Воронежской и Калужской областях — на 26%, Ставропольском крае — на 23%, Новгородской области — на 21%», — говорится в исследовании.

В целом интерес к поездкам по России на майские у жителей столицы оказался выше на 5%, чем в 2024-м. В числе востребованных направлений также оказались Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Калининградская область, вблизи Москвы — Ярославль, Тула, Рязань, Тверь, Коломна и ряд других городов.

Исследование ЮMoney и «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что за год среди россиян заметно увеличился спрос на оздоровительный отдых (+40%) в майские праздники, также фиксируется рост интереса к санаториям.

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