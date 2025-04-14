Россияне на майских праздниках планируют оздоровляться

За год среди россиян заметно увеличился спрос на оздоровительный отдых (+40%) в майские праздники, также фиксируется рост интереса к санаториям. Это показало исследование ЮMoney и «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Одним из главных трендов майских праздников в этом году будет «санаторинг» и оздоровительный отдых: вместо экскурсий, дискотек и баров — здоровое питание, прогулки по лесу и процедуры по индивидуальному назначению врача.

«Мы в ЮKassa видим рост интереса к санаторно-курортному отдыху, особенно перед майскими праздниками. Только с 15 марта по 5 апреля число бронирований в гостиницах и санаториях увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Оборот платежей вырос на 28%, а средний чек — на 7%, до 13 426 рублей. Такую динамику можно объяснить тем, что в условиях информационного перенасыщения и вечной гонки за продуктивностью многим нужна тихая гавань, чтобы восстановить силы и спокойствие», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Кроме того, с 15 марта по 5 апреля число оплат в оздоровительных клубах, в том числе спортивных студиях, увеличилось по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза, как и оборот. Средний чек стал на 19% больше и составил 6 067 рублей

По данным российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», за год спрос на оздоровительные направления вырос в среднем на 40%.

«Особенно востребованными стали курорты Кавказских Минеральных Вод, где число бронирований увеличилось на 50%. Все чаще люди предпочитают арендовать для отдыха квартиры — это комфортнее и в два-три раза дешевле, чем проживание в санаториях, особенно если ехать всей семьей. А санаторное лечение докупают отдельно», — рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу «Суточно.ру».

В преддверии майских праздников наибольшей популярностью среди оздоровительных курортов пользуются Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки. Также в число популярных направлений входят Железноводск, Светлогорск, Горячий Ключ, Сестрорецк, Белокуриха и Старая Русса.

Дешевле всего аренда жилья в Железноводске — в среднем 3 290 рублей за сутки. В Ессентуках средняя ставка составляет 3 340 рублей, в Горячем Ключе — 3 380 рублей, в Белокурихе — 3 810 рублей, в Пятигорске — 3 910 рублей, в Старой Руссе — 4 290 рублей, в Кисловодске — 4 910 рублей, в Светлогорске — 5 110 рублей, в Сестрорецке — 7 220 рублей.

Сильнее всего за год выросли ставки в Старой Руссе — на 36%. Далее идут Ессентуки (+21%), Кисловодск (+17%), Железноводск (+15%), Пятигорск (+14%) и Светлогорск (+10%). Меньше всего изменились цены в Горячем Ключе (+8%), в Белокурихе (+7%) и Сестрорецке (+1%).

В среднем люди бронируют жилье на пять суток и тратят на аренду 19 600 рублей. Наибольшее число бронирований приходится на 1 и 8 мая.

Аналитики ЮMoney отмечают, что перед майскими праздниками возрастает интерес россиян к авиаперелетам. Так, с 15 марта по 5 апреля число покупок авиабилетов выросло на 3% год к году, оборот билетных касс увеличился на 8%, а средний чек — на 5%, до 11 835 рублей.

26% россиян на майские праздники планируют путешествие по России, а 5% поедут в другие страны. Из тех, кто выбрал первый вариант, 40% отправятся в большие города — в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Столько же поедут в места с красивой природой — на Байкал, в Карелию или Калининград. Еще 15% хотят посетить святые места, например отправиться в тур по Золотому кольцу, а 5% будут отдыхать в санаториях.

Из заграничных направлений россиянам интересны Таиланд, Бали и Шри-Ланка (35% ответов), а также Турция (30%) и страны СНГ (25%). В Египет собираются только 7% опрошенных, в Европу — 3%.

Большинство участников опроса планируют потратить на отдых в мае до 5 тысяч рублей (20% ответов) или от 5 до 10 тысяч рублей (тоже 20%). Чуть меньше опрошенных (19%) сказали, что не будут тратить деньги, потому что поедут отдыхать за счет родителей или партнера.

Еще 13% респондентов планируют выделить на майский отдых от 10 до 20 тысяч рублей, 7% — до 100 тысяч, 6% — от 20 до 30 тысяч, 5% — более 100 тысяч рублей. По 3% назвали суммы от 30 до 40 тысяч и от 40 до 60 тысяч рублей, 2% — от 60 до 80 тысяч рублей.

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