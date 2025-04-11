Россиянам рассказали, как сэкономить на аренде коттеджей на майские праздники

Раннее бронирование коттеджа для отдыха на майские праздники поможет россиянам сэкономить. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, не стоит заключать договор аренды с большим залогом, потому что обычно его сложно полностью вернуть впоследствии. В целях экономии специалист также посоветовал торговаться. Он уточнил, что арендодатели нередко скидывают от 1 до 3 тыс. рублей за сутки.

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, в свою очередь, уточнила, что бронирование коттеджей на длинные майские выходные, как правило, начинается почти сразу после новогодних праздников.

«Уже к середине апреля все интересные лоты будут разобраны, придется выбирать из того, что осталось. И не факт, что эти предложения, менее интересные, будут дешевле», — предупредила Перескокова.

Исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в этом году в полтора раза вырос спрос на поездки за границу в майские праздники, и в итоге доля достигла 33%. Однако большинство туристов по-прежнему предпочитают отдыхать в родной стране.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.