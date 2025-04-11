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Россиянам рассказали, как сэкономить на аренде коттеджей на майские праздники

Специалист Бендриков: раннее бронирование поможет сэкономить на аренде коттеджей
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Shutterstock/RossHelen

Раннее бронирование коттеджа для отдыха на майские праздники поможет россиянам сэкономить. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, не стоит заключать договор аренды с большим залогом, потому что обычно его сложно полностью вернуть впоследствии. В целях экономии специалист также посоветовал торговаться. Он уточнил, что арендодатели нередко скидывают от 1 до 3 тыс. рублей за сутки.

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, в свою очередь, уточнила, что бронирование коттеджей на длинные майские выходные, как правило, начинается почти сразу после новогодних праздников.

«Уже к середине апреля все интересные лоты будут разобраны, придется выбирать из того, что осталось. И не факт, что эти предложения, менее интересные, будут дешевле», — предупредила Перескокова.

Исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в этом году в полтора раза вырос спрос на поездки за границу в майские праздники, и в итоге доля достигла 33%. Однако большинство туристов по-прежнему предпочитают отдыхать в родной стране.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.

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