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Исполнители теракта в «Крокусе» признаны вменяемыми

Адвокат Власов рассказал, что исполнители теракта в «Крокусе» были вменяемыми
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева Олег Власов рассказал, что предполагаемые исполнители теракта были признаны вменяемыми. Его слова приводит РИА Новости.

«Они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке», — подчеркнул он.

До этого СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе».

По версии следствия, теракт был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства, в преступление были вовлечены участники международной террористической организации.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Недавно сообщалось, что Следственный комитет России завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в концертном зале. Координацией террористов занимались шестеро граждан государств Средней Азии, всех их арестовали.

Ранее стало известно, что сотрудники охраны «Крокус Сити Холла» не были вооружены.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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