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Стало известно, что сотрудники охраны «Крокус Сити Холла» не были вооружены

ТАСС: сотрудники охраны «Крокуса» в момент теракта не были вооружены
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сотрудники охраны концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в момент нападения террористов не были вооружены, они не имели права на ношение оружия. Об этом заявил в суде по иску пострадавшего в результате теракта представитель «Крокуса», передает ТАСС.

Нет такого закона о террористической защищенности объекта, который бы подразумевал использование охраной огнестрельного оружия, заявил представитель компании «Крокус интернэшнл».

По его словам, та организация, которая осуществляла охрану на концерте в день теракта, действовала в соответствии с законодательством России, поэтому ее сотрудники не были вооружены.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Арестованы больше 10 человек.

Ранее сообщалось, что спасшему людей в «Крокусе» гардеробщику так и не купили квартиру.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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