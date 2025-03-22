В СК рассказали о завершении следствия для части обвиняемых в теракте в «Крокусе»

СК: 19 обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» знакомятся с материалами дела

Следственный комитет России завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, они знакомятся с материалами дела. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, несколько фигурантов объявлены в розыск, среди них как непосредственные исполнители теракта, так и лица, которые помогали им в найме жилья, обеспечивали их средствами передвижения, оружием, а также предоставляли террористам деньги.

После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом. Собранные доказательства позволяют предположить, что теракт в концертном зале был спланирован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России, рассказала Петренко.

Она добавила, что непосредственной организацией нападения занимались шестеро выходцев из стран Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они заочно арестованы и объявлены в розыск. Эти лица завербовали четверых исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Раджабализода, поделилась представитель СК РФ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее в СК России рассказали, кто организовал теракт в «Крокусе».