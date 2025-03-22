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Следствие восстановило хронологию теракта в «Крокусе»

СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в «Крокусе»
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Следователи детально восстановили хронологию действий соучастников теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям (теракта) в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием», — говорится в сообщении.

По версии следствия, теракт был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства, в преступление были вовлечены участники международной террористической организации.

Координацией террористов занимался шестеро граждан государств Средней Азии, всех их арестовали.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Недавно сообщалось, что Следственный комитет России завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в концертном зале.

Ранее в Подмосковье открыли мемориал памяти жертв теракта в «Крокусе».

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