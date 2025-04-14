Студента московского колледжа обвинили в поджоге оборудования на железной дороге

Студента колледжа обвинили в поджоге релейного шкафа по заданию с Украины

Студента Московского политехнического колледжа № 8 Курбана Гереева обвинили в поджоге оборудования на железной дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«(Гереев) обвиняется следственными органами в том, что он поджег релейный шкаф на рязанском направлении Московской железной дороги, чем причинил РЖД материальный ущерб и создал угрозу безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Студенту предъявили обвинение по статье 205 УК РФ за террористический акт. По данной статье студенту грозит до 20 лет лишения свободы.

Недавно в Нижнем Тагиле задержали 15-летнего мальчика и его приятелей, которые собирались «по наводке зарубежных спецслужб» поджечь релейные шкафы.

В феврале Центральный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Кировской области за совершение теракта на объекте железнодорожного транспорта.

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