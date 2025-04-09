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Житель Воронежа пошел под суд из-за попытки устроить теракт в Белгороде

Дело о подготовке воронежцем теракта в Белгороде передали на рассмотрение суда
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Руслан Кривобок/РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дело жителя Воронежа Родиона Багирова, которого обвиняют в госизмене и попытке устроить теракт в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры сообщила в своем Telegram-канале.

Предполагается, что Багиров связался с представителями группировки «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и предложил им свои услуги. Ему поручили приехать в Белгород и устроить подрыв вблизи отдела полиции и жилых домов. Мужчина приехал в город и установил взрывное устройство, после чего его задержали, а бомба была обезврежена.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Багирова и передала его в суд.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле задержали 15-летнего мальчика и его приятелей, которые собирались «по наводке зарубежных спецслужб» поджечь релейные шкафы.

С подростком в Telegram связался неизвестный под ником «Спартак» и предложил заработать денег. Ему поручили поджечь релейные шкафы, но тогда школьник испугался и отказался. После этого куратор предложил снять на видео полицейский отдел, и тогда мальчик согласился. За съемку он получил 3 тысячи рублей.

Ранее Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсиях.

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