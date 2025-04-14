В Приморье отменили два авиарейса из-за циклона

В Приморье отменили два авиарейса на запад региона из-за циклона

В Приморье отменили два авиарейса на запад региона из-за циклона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минтранса.

Отменены самолетный рейс Владивосток — Терней — Владивосток и вертолетный рейс Дальнегорск — Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Единка — Агзу — Единка — Светлая — Максимовка — Амгу — Терней — Дальнегорск. При этом авиасообщение между Владивостоком и Дальнегорском, а также Владивостоком и Преображением осуществляется по расписанию.

Тем временем в Китае отменили свыше 3,2 тыс. внутренних рейсов из-за сложных метеоусловий из-за сильного ветра. Журналисты рассказали, что от общего числа порядка 1,2 тыс. полетов отменили в аэропортах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. В воздушных гаванях Пекина Шоуду и Дасин отменили более 900 рейсов.

До этого в Приморском крае циклон оставил без света около 9 тыс. жителей Находкинского, Большекаменского и Партизанского городских округов, а также Хасанского и Красноармейского муниципальных округов.

Ранее в Приморье на видео попал гуляющий по трассе голодный тигр.