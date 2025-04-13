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В Таджикистане рассказали о последствиях землетрясения

В Таджикистане 17 домов пострадали от землетрясения
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Uwe Anspach/Global Look Press

В Раштском районе Таджикистана частично разрушены 17 жилых домов в результате землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

«На территории четырех сел Раштского района частично пострадали 17 домов, жертв нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в эпицентре землетрясения сила подземных толчков составила 5 баллов, в Душанбе — 3 балла.

Мощное землетрясение произошло в Таджикистане утром 13 апреля. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксированы в 04:24 по времени UTC (07:24 мск). Очаг залегал на глубине 16 км.

Позднее в пресс-службе МЧС Узбекистана рассказали, что жители республики также ощутили произошедшее в Таджикистане землетрясение. В эпицентре стихийного бедствия сила подземных толчков составила семь баллов, а на территории Узбекистана — от двух до трех баллов. В ведомстве уточнили, что к текущему моменту никаких сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее россиянин рассказал о сильных толчках и качке дома из-за землетрясения в Таджикистане.

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