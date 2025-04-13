«Дом качало, неприятно было»: очевидец — о землетрясении в Таджикистане

При землетрясении в Таджикистане были сильные толчки, из-за которых качало дом. Об этом «Газете.Ru» рассказал россиянин Алексей, которого разбудила тряска.

«Я в Таджикистане. Землетрясение меня разбудило в 9:40. Толчки были сильные, учитывая, что я живу на третьем этаже, ну и дом, конечно, качало. Хорошо, что я не живу на 16-м этаже. Ну, неприятно было. Дома остался. Пару минут качало. Вещи — нет [не падали]», — сказал он.

Жительница Ташкента Наталья в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что в Узбекистане толчок продолжался около 15 секунд, женщина эвакуировалась с ребенком на улицу. На кадрах, присланных Натальей, видно, что во время землетрясения у нее в квартире шаталась люстра.

«Мы живем в «московских» высотках в Ташкенте на девятом этаже. Да, толчок был сильный, [продолжался] секунд 15. У нас [вещи] не падали, слава богу. Вот ждем повторного [толчка]. Я с дочкой на улицу вышла на всякий случай», — уточнила она.

Мощное землетрясение произошло в Таджикистане утром 13 апреля. По данным EMSC, подземные толчки зафиксированы в 04:24 по времени UTC (07:24 мск). Очаг залегал на глубине 16 км. Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики сообщил, что в результате ЧП оказались частично разрушены 17 жилых домов, находящихся в эпицентре подземных толчков.

Толчки также ощущались в Узбекистане. Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики уточнял, что в Ташкенте сила землетрясения составила два балла, еще в семи регионах страны зафиксированы толчки 2-3 балла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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