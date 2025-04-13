В центре Израиля звучат сирены тревоги

В центральной части Израиля, в том числе в Тель-Авиве, звучат сирены воздушной тревоги, передает РИА Новости.

Как уточняется, это связано с ракетным обстрелом из Йемена.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что с территории республики были выпущены две ракеты. Израильские ВС попытались их перехватить, о результате пока ничего неизвестно.

В начале апреля йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении удара беспилотником по израильской военной цели в районе Тель-Авива. По словам представителя вооруженных сил движения Яхьи Сариа, атака была направлена на объект в районе Яффо (расположен в южной части Тель-Авива). Хуситы использовали при этом беспилотник для «уничтожения военной цели». Это не первый такой удар: в марте движение начало атаки на Израиль в ответ на возобновление операции в секторе Газа.

Ранее журналист попал в закрытый чат об ударах США по Йемену.