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В Свердловской области обрушилась шахта

МЧС: на Шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске произошло обрушение
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Shutterstock

На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске произошло обрушение горных пород на глубине 1010 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации ведомства, в настоящее время проводится эвакуация работников шахты. Специалисты МЧС России также ведут работы по спасению горняка, оказавшегося под завалами. На месте работают 22 сотрудника и пять единиц техники.

В середине марта из двух блоков шахты «Заполярная-2» в Воркуте из-за возгорания на угольном предприятии были эвакуированы 290 горняков. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

25 марта Кемеровский суд приговорил председателя совета директоров компании «СДС-уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к условному сроку по делу о взрыве на шахте. Его признали виновным в совершении преступления по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв газо-метановой смеси. В результате происшествия пострадали более 100 человек.

Ранее в Нижегородской области взорвался газ в здании.

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