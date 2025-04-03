Рабочий погиб в шахте в Свердловской области

СК РФ: рабочий погиб при обрушении горной породы в шахте в Североуральске

Обрушение горной породы произошло в шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Свердловской области.

Вечером 2 апреля произошел горный удар, который вызвал «обвал горной породы на отметке 1010 метров». Мужчина 1995 года рождения, который работал горнорабочим очистного забоя, получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящее время следователи выясняют, имело ли место быть нарушение требований промышленной безопасности, подпадающее под статью ст. 217 УК РФ. Выясняются все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена точная причина смерти рабочего.

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