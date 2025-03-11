В Коми пожарные сумели потушить пожар в шахте

Сотрудники МЧС России сумели ликвидировать огонь на шахте в Воркуте

Сотрудники МЧС России сумели ликвидировать огонь на шахте в Воркуте. Об этом сообщает официальный канал экстренных служб России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на 3 квадратных метрах в Коми», — сообщили в МЧС.

Из двух блоков шахты «Заполярная-2» в Воркуте из-за возгорания на угольном предприятии эвакуировались 290 горняков.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают 30 специалистов МЧС и семь единиц техники.

Похожий инцидент произошел 9 декабря. В МЧС сообщали, что возгорание произошло в угольной шахте «Алардинская», которая находится в Калтанском городском округе в Кузбассе. Сообщалось, что из нее эвакуировали 120 человек, двое из которых были переданы медикам. Сообщалось также, что на месте происшествия работали 44 специалиста чрезвычайного ведомства и девять единиц специальной техники.

Ранее на складе в Пушкино потушили открытый огонь после взрыва.