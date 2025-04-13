В транспортной полиции рассказали, кто чаще всего устраивает дебоши в самолетах

ТАСС: мужчины от 30-50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту

Туристы мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет чаще всего устраивают дебоши на борту самолетов. Об этом сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря в беседе с ТАСС.

Однако среди женщин дебоширы тоже есть, отметил Гутыря.

«В основном проблемы возникают на популярных туристических направлениях, а не на регулярных рейсах», — сказал он.

По словам начальника управления, чаще всего беспорядки устраивают нетрезвые пассажиры. Часто они ссылаются на аэрофобию, объясняя, зачем выпили перед тем, как идти в самолет.

Гутыря добавил, что за три месяца 2025 года в аэропортах столичного региона за нахождение в состоянии алкогольного опьянения привлечено к административной ответственности 18 пассажиров, за мелкое хулиганство - 196 (ст. 20.1 КоАП РФ). К уголовной ответственности привлечен один пассажир (ст. 207 УК РФ).

В марте текущего года в Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело о хулиганстве на борту пассажирского самолета. Как уточнили правоохранители, в начале этого года один из пассажиров самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Якутск, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В этом же месяце суд отправил под арест авиадебошира из Алтайского края. Мужчина, находясь на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Санкт-Петербург, нарушал общественный порядок. Он оскорблял пассажиров и пытался попасть в кабину пилота.

Ранее пьяные вахтовики устроили дебош в аэропорту Сургута и не попали на самолет.