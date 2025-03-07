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Россиянин пытался пробраться к кабину пилота и поплатился

Пассажир самолета из Новосибирска в Петербург пытался прорваться в кабину пилота
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге решением Московского суда авиадебошира из Алтайского края отправили под арест. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, 2 марта мужчина, находясь на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Петербург, нарушал общественный порядок. В частности, он оскорблял других пассажиров и членов экипажа, пытался прорваться в кабину пилота. Замечания от бортпроводников дебошир игнорировал. Оказывал сопротивление стюардам при попытке провести его к посадочному месту.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Мужчину заключили под стражу до 3 мая 2025 года.

До этого пассажир устроил дебош на борту самолета из-за запрета сидеть около окна.

Ранее пьяные вахтовики устроили дебош в аэропорту Сургута и не попали на самолет.

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