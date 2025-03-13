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В Якутии против авиадебошира возбудили уголовное дело

Прокуратура: в республике Саха в отношении авиадебошира возбудили уголовное дело
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело о хулиганстве на борту пассажирского самолета. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в начале этого года один из пассажиров самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Якутск, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Грубо нарушая общественный порядок, высказывался в адрес других пассажиров нецензурной бранью, вел себя по отношению к ним крайне агрессивно, на замечания не реагировал, воспрепятствовал нормальной работе сотрудников авиакомпании», — говорится в сообщении.

Дело завели по статье о хулиганстве. Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

В марте суд отправил под арест авиадебошира из Алтайского края. Мужчина, находясь на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Санкт-Петербург, нарушал общественный порядок. Он оскорблял пассажиров и пытался попасть в кабину пилота.

20 декабря один из пассажиров рейса ЕреванМосква устроил дебош и ударил бортпроводника. По прибытии самолета в аэропорт Внуково буйного пассажира задержали и доставили в дежурную часть.

Ранее пьяные вахтовики устроили дебош в аэропорту Сургута и не попали на самолет.

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