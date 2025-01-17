Пьяные вахтовики устроили дебош в аэропорту и не попали на самолет

В аэропорту Сургута трое вахтовиков устроили дебош и не попали на рейс

В аэропорту Сургута задержали троих дебоширов, которые должны были лететь в Башкирию. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел 15 января. Сначала полицейские задержали двоих мужчин, 1978 и 1982 годов рождения, которые планировали улететь в Уфу. Они прошли досмотр и вели себя неадекватно: размахивали руками, нецензурно выражались и не реагировали на окружающих. Оба задержанных оказались вахтовиками, которые возвращались с работы домой.

Чуть позже к двум задержанным присоединился третий, 38-летний житель Башкирии. Мужчина также был пьян и вел себя вызывающе. На всех задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство, после чего поместили их в специальное помещение, где уфимцы провели ночь.

Ранее летевший из Дубая в Москву самолет вынужденно сел в Баку из-за пьяного дебошира.