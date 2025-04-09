Спецборты МЧС России доставили 59 тонн гуманитарной помощи в Мьянму

Спецборты МЧС России доставили в пострадавшую от землетрясения Мьянму 59 тонн очередной партии гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Двумя бортами Ил-76 чрезвычайного ведомства доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 59 тонн», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:56 по московскому времени.

В состав гуманитарной помощи вошли предметы первой необходимости, одеяла, палатки, а также передвижные электростанции.

Груз доставили по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого стало известно, что российские спасатели завершили основной этап операции в Мьянме и скоро вернутся домой, в Россию.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявляли режим ЧП.

Ранее были названы регионы России с угрозой землетрясений.