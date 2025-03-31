Почти 300 тысяч жителей Японии могут стать жертвами мегаземлетрясения

Mainichi: жертвами мегаземлетрясения в Японии могут стать до 298 тысяч человек

Около 298 тысяч человек могут стать жертвами мегаземлетрясения в Нанкайском разломе в Японии. Об этом пишет местная газета Mainichi со ссылкой на доклад правительственной рабочей группы по землетрясениям.

«Согласно отчету, 215 тысяч из прогнозируемых 298 тысяч смертей будут вызваны цунами, исходя из предположения, что только 20% людей эвакуируются немедленно», — указано в материале.

Предполагается, что подземные толчки силой не менее шести баллов затронут 31 из 47 префектур Японии. Кроме того, ожидаются цунами высотой не менее трех метров.

Экономические потери в результате возможного землетрясения составят 270 трлн иен (около $1,8 трлн). Количество зданий, которые будут разрушены, может достичь 2,35 млн.

При наихудшем сценарии сила возможного землетрясения достигнет девяти баллов. Оно может произойти зимой, а основные разрушения затронут регион Токай.

Отмечается, что японское правительство уже пересматривает планы по развитию инфраструктуры и предотвращению стихийных бедствий.

В январе японский портал NHK сообщил, что в Японии готовятся к мощному землетрясению — резко возросла вероятность подземных толчков магнитудой 8–9. Вероятность такого события в ближайшие 30 лет специалистами оценивается в 80%.

По прогнозам экспертов, землетрясение произойдет к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай. В течение 40 лет вероятность стихийного бедствия оценивается сейсмологами до 90%, а в перспективе 50 лет — превышает 90%.

Ранее сообщалось, что врачей из России направят в больницы к пострадавшим от землетрясения в Мьянме.