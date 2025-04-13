Украинских бойцов обвинили в расправе над мирной жительницей Курахово

Украинские военнослужащие расправились над жительницей города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), прятавшейся в подвале одного из домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженца из населенного пункта.

По его словам, женщина спустилась в подвал во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако туда пришли украинские солдаты и кинули в помещение гранату.

«Она всю жизнь там (в Курахово. — «Газета.Ru») прожила, молоко возила», — подчеркнул источник агентства.

6 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль город Курахово — один из крупнейших населенных пунктов в юго-западной части Донбасса. Как рассказали в ведомстве, в ходе сражений находившаяся здесь группировка ВСУ потеряла 80% личного состава. Речь идет о более чем 12 тыс. солдат и около 3 тыс. единиц техники.

Позже в Минобороны РФ заявили, что благодаря взятию Курахово российские подразделения вышли на оперативный простор и получили возможность нарастить темпы продвижения в ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о восстановлении жилых домов в Курахово.