В Минобороны России оценили важность взятия под контроль Курахово

После взятия Курахово российские военнослужащие вышли на оперативный простор, это позволит увеличить темпы освобождения территории Донецкой народной республики. Об этом сообщило министерство обороны России.

«ВС России вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР», — отметило оборонное ведомство.

В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации полностью взяли под контроль город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

5 января сообщалось, что российские войска подняли флаг в поселке Петропавловка, расположенном между Курахово и Покровском.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит российским войскам выйти к западным границам республики.

Ранее в сети появилось видео отступления солдат ВСУ из Курахово.