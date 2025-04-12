При взрыве в жилом многоквартирном доме Ханты-Мансийска пострадали люди

В Ханты-Мансийске потушили пожар после взрыва в жилом доме

В Ханты-Мансийске потушили пожар после взрыва в многоквартирном доме на Промышленной улице. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Югре Роман Артамонов.

По его словам, на первом этаже дома из шести квартир поврежденыпять. В них разрушены межкомнатные перегородки. Предварительно, пострадали четыре человека: некоторые находятся в каретах скорой помощи, а некоторые уже госпитализированы.

Артамонов отметил, что к тушению огня привлекались около 50 пожарных. Возгорание удалось потушить за 15-20 минут.

Региональный минздрав уточнил, что пострадали три человека, один из них был доставлен в больницу.

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске вечером 12 апреля. По предварительной информации, в доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах.

Ранее появились кадры с разрушениями после взрыва в многоэтажке в Махачкале.