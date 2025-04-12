Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме в Ханты-Мансийске

112: взрыв произошел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации, в доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Из-за этого в здании начался сильный пожар, который охватил одну из квартир.

«Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что в настоящий момент известно о четырех пострадавших, которых госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются причины произошедшего.

2 апреля в Нижегородской области произошел взрыв газовоздушной смеси в здании на Советском проспекте, 11, в городе Перевоз. В результате происшествия выбило около десяти окон, пострадавших нет. Специалисты МЧС оперативно прибыли на место для оценки степени повреждений конструкции и проведения необходимых проверок.

Ранее газ взорвался в мечети в Узбекистане.