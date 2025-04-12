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В Алтайском крае потушили масштабный природный пожар

Ландшафтный пожар в Алтайском крае ликвидирован на площади 3 тыс. кв. метров
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МЧС Алтайского края

Пожарная служба Алтайского края заявила о полной ликвидации ландшафтного пожара в Рубцовском районе, произошедшего между селами Зерно и Веселоярск. Об этом сообщает ТАСС.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 3 тысячи квадратных метров.

По состоянию на 21:30 местного времени (17:30 мск) в регионе были ликвидированы 150 пожаров различного характера. Из них 117 — возгорания сухой растительности, 17 — горение мусора, и еще 20 — техногенные пожары. В Шипуновском и Топчихинском районах были зафиксированы два лесных пожара, оба они были локализованы.

7 апреля пресс-служба МЧС РФ сообщила, что природные пожары уничтожили 65 строений в трех регионах Сибири. Речь идет о Красноярском крае, Иркутской области и Республике Хакасия. Как рассказали в ведомстве, в том числе здесь сгорели 33 жилых дома.

Двумя днями ранее в городе Орске в Оренбургской области зафиксировали природный пожар, к ликвидации которого были привлечены 42 сотрудника экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

Ранее в Приморском крае сняли на видео, как пожары окружили движущиеся по трассе машины.

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