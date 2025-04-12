На востоке Москвы перекрыто движение из-за пожара

На востоке Москвы бульвар закрыли для транспорта из-за пожара

На востоке Москвы перекрыто движение на Сиреневом бульваре из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В связи с возгоранием по адресу 5-я Парковая улица, д. 54к2 временно перекрыто движение по Сиреневому бульвару от ул. 7-я Парковая до ул. 5-я Парковая», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей искать пути объезда, а также быть бдительными в районе места пожара.

По данным столичного управления МЧС, пожар произошел в административном здании, там загорелась кровля. Люди вышли из здания самостоятельно. На месте работает 6 единиц техники МЧС и 25 пожарных.

Ранее в Волгограде «КамАЗ» обрушил столб на Suzuki.