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Освобожденный из тюрьмы россиянин: власти Туниса дали пять часов на то, чтобы уехать

Освобожденный из тюрьмы гражданин РФ сообщил, что не хочет возвращаться в Тунис
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Globepouncing/Shutterstock/FOTODOM

Вернувшийся после задержания в Тунисе в Москву гражданин России сообщил РИА Новости, что не хочет возвращаться в африканскую страну.

«В ближайшие годы, а может, даже до конца жизни, в Тунис ни ногой», — сказал он.

По словам гражданина РФ, возвращаться на родину туристам пришлось группами. Власти Туниса дали им пять часов на то, чтобы покинуть страну, при этом обратные билеты россиянам должны были купить родственники.

Россияне прибыли в африканское государство в середине ноября. Они были задержаны властями после поездки в приграничный поселок, где планировали посетить исторические памятники. Вскоре появилась информация, что граждане РФ побывали на западной границе страны, в районе, который находится под особым контролем местных сил безопасности, с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении министерства обороны республики.

В январе выяснилось, что основанием для задержания 11 российских граждан послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности. В марте доступ к задержанным оказался серьезно затруднен, а сведений об их состоянии практически не было. По словам родственников, визиты к ним были невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания.

Ранее в тайском аэропорту застряли около 200 россиян.

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