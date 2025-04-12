В тайском аэропорту застряли около 200 россиян

Mash: около 200 россиян застряли в аэропорту Пхукета и не могут вылететь в РФ

Порядка 200 граждан России продолжают находиться в аэропорту Пхукета и не могут вылететь в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Рейс ZF 2902 авиакомпании Azur Air должен был вылететь в российскую столицу 12 апреля в 8:50 (мск), но до сих пор люди не могут подняться на борт самолета. Уточняется, что вылететь на родину у туристов получится только в 3:40 ночи.

При этом на горячей линии Azur Air пассажиров до сих пор перенаправляют за уточнением информации в турагентства, через которые оформлялись путевки. Есть ли возможность разместить застрявших на Пхукете граждан России в местные отели, пока также неизвестно.

12 апреля стало известно, что новосибирский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по факту экстренной посадки самолета, летевшего из Москвы в Гуанчжоу, в аэропорту Толмачево. По данным следствия, причиной вынужденной посадки стала неисправность генератора.

В конце марта самолет, летевший из Англии в Тунис, совершил экстренную посадку из-за дебошира на борту. Рейс авиакомпании EasyJet сорвал британец, который летел в компании еще 16 человек. Во время полета мужчина стал оскорблять попутчиков и бортпроводников.

Ранее самолет казахской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Азербайджане.