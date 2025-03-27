Самолет совершил вынужденную посадку на Сардинии из-за пьяного пассажира

Самолет, летевший из Англии в Тунис, совершил экстренную посадку из-за дебошира на борту. Об этом сообщает GB News.

Рейс авиакомпании EasyJet из Манчестера в Энфиду сорвал британец, который летел в компании еще 16 человек, и стал оскорблять попутчиков и бортпроводников во время полета. Перед взлетом вся группа распивала алкоголь, приобретенный в Duty Free. По этой причине стюарды решили не продавать спиртное из магазина на борту, но было уже поздно.

В итоге пилоты вынужденно перенаправили самолет в Италию, а после того, как он приземлился на Сардинии, итальянские полицейские арестовали агрессивного мужчину за «неподобающее поведение», и полет возобновился.

Ранее американский самолет вернулся в США из-за отсутствия паспорта у пилота.