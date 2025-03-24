Самолет казахской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Азербайджане

Самолет авиакомпании Air Astana вынужденно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

Причиной вынужденной посадки стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту Airbus A321, который выполнял рейс Тбилиси — Алматы. Самолет сел в 00:25 по местному времени. Медики оказали пассажиру первую помощь и доставили его в одну из больниц Баку. Из-за задержки рейса пассажиров было решено разместить в отеле.

До этого самолет, летевший из Цюриха в Майами, вернулся в аэропорт из-за ухудшения состояния пилота. Нештатная ситуация произошла 20 января. Airbus A330 следовал по маршруту с 123 пассажирами на борту и уже находился над Атлантическим океаном, когда один из пилотов доложил о том, что его напарник заболел. Примерно два часа спустя после разворота в районе Кельтского моря борт благополучно приземлился в Цюрихе. Отмечалось, что экипаж решился на этот маневр в качестве меры предосторожности.

Ранее в Турции самолет вернулся обратно в аэропорт вылета из-за приступов рвоты у пассажиров.