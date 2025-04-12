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Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет совершил вынужденную посадку в Толмачево

СК организовал проверку по факту вынужденной посадки самолета в Толмачево
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Александр Кряжев/РИА Новости

Новосибирский следственный отдел на транспорте организовал доследственную проверку по факту экстренной посадки самолета, летевшего из Москвы в Гуанчжоу, в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, причиной вынужденной посадки стала неисправность генератора. На борту воздушного судна находилось 386 человек. В результате произошедшего никто не пострадал.

В СК добавили, что всех пассажиров уже пересадили на резервный борт. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В конце марта самолет, летевший из Англии в Тунис, совершил экстренную посадку из-за дебошира на борту. Рейс авиакомпании EasyJet сорвал британец, который летел в компании еще 16 человек. Во время полета мужчина стал оскорблять попутчиков и бортпроводников.

Ранее самолет казахской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Азербайджане.

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