Освобожденные в Тунисе россияне имели разрешение на посещение достопримечательностей

Один из пяти россиян, прибывших в Шереметьево после освобождения в Тунисе, рассказал, что группа заранее получила разрешение на пребывание в африканской стране, передает РИА Новости.

По словам источника, туристы из РФ сразу после прибытия в Тунис побывали в полицейском участке.

«Полностью нас проверили, все наши документы, <...> нам сказали, что мы можем здесь оставаться, мы имеем право здесь гулять», — сообщил россиянин.

Россияне прибыли в африканское государство в середине ноября. Они были задержаны властями после поездки в приграничный поселок, где планировали посетить исторические памятники. Вскоре появилась информация, что граждане РФ побывали на западной границе страны, в районе, который находится под особым контролем местных сил безопасности, с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении министерства обороны республики.

В январе выяснилось, что основанием для задержания 11 российских граждан послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности. В марте доступ к задержанным оказался серьезно затруднен, а сведений об их состоянии практически не было. По словам родственников, визиты к ним были невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания.

Ранее туристы из России застряли в открытом море на Пхукете в лодке без туалета.