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СМИ: экс-сотрудница компании Абрамовича отдала мошенникам 41 млн рублей

Baza: экс-сотрудница Millhouse отдала мошенникам ₽41 млн после звонка «из ФСБ»
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Telegram-канал «Baza»

Бывшая помощница президента инвестиционной компании Романа Абрамовича Millhouse стала жертвой масштабной финансовой аферы. Злоумышленники, используя фейковый аккаунт в Telegram, выманили у нее значительную сумму денег и ценное имущество, пишет Telegram-канал Baza.

В начале февраля 48-летней Софье написал контакт с именем бывшего коллеги, предупредив, что скоро ей позвонят «из ФСБ». Через некоторое время ей действительно позвонили и стали угрожать уголовным делом за «финансирование ВСУ». А затем с женщиной связался «сотрудник Росфинмониторинга», который посоветовал продать недвижимость, чтобы жилье не попало в руки злоумышленников.

В итоге Софья продала две квартиры общей стоимостью 37,2 млн рублей, после чего мошенники перевели средства на подконтрольные им криптокошельки. Кроме того, в течение нескольких дней Софья передала курьеру драгоценности (золотая цепочка и часы Frank Muller) на общую сумму 800 тысяч рублей и три антикварные иконы, оценочная стоимость которых составляет около 3 млн рублей.

Аферисты, добавив к своей схеме «шутку» с предложением посетить 1 апреля Центробанк для «переактивации безопасного счета», прекратили всякое общение с Софьей, лишив ее в общей сложности около 41 млн рублей.

До этого сообщалось, что 95-летний петербуржец отдал аферистам 10 млн рублей, поверив в необходимость задекларировать свои сбережения.

Ранее Сбербанк сообщил, что аферисты стали представляться сотрудниками маркетплейсов.

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