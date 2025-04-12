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95-летний петербуржец отдал аферистам 10 млн рублей, поверив в декларацию сбережений

В Петербурге мошенники выманили у пенсионера 10 миллионов рублей
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DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Житель Петербурга поверил неизвестным и отдал им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в марте, но 95-летний пенсионер сообщил об этом только сейчас. По его словам, аферисты позвонили ему и рассказали о необходимости задекларировать свои деньги.

Поверив злоумышленникам, пожилой мужчина встретился с курьером около своего дома, доставщику от отдал четыре миллиона рублей, $19 тыс. (более 1,5 миллиона рублей) и €51,5 тыс. (более четырех миллионов рублей).

«Общая сумма материального ущерба составила 10 350 369 рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент правоохранители устанавливают причастных лиц.

До этого в Москве пенсионерка по совету аферистов инсценировала собственное похищение. Женщина снимала себя связанной и отправляла кадры неизвестным, позже мошенники требовали от сына пенсионерки выкуп, но он обратился в полицию.

Ранее россиянин выполнял инструкции незнакомцев, чтобы «обезопасить» 32 млн, и остался без денег.

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