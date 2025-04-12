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Сбербанк предупредил о новой уловке мошенников

Сбербанк сообщил, что аферисты стали представляться сотрудниками маркетплейсов
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Shutterstock

Аферисты стали представляться сотрудниками маркетплейсов, сообщать о «проблемах» с заказом и требовать код из СМС, чтобы впоследствии получить доступ к «Госуслугам». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

«Узнав код, мошенники могут получить доступ к этому сервису, и в их руках окажутся персональные данные жертвы», — предупредили в банке.

Аферисты в этом случае могут подать заявку на оформление кредита.

В Сбербанке добавили, что сотрудники маркетплейсов не обзванивают клиентов с просьбой отменить заказ по каким-либо причинам или продлить срок хранения в пункте выдачи.

9 апреля «Российская газета» писала, что некоторые россияне сообщили о получении писем от якобы Федеральной налоговой службы РФ, которые на самом деле рассылают мошенники. Таким образом злоумышленники хотят завладеть персональными данными своих потенциальных жертв. Мошенники используют поддельные бланки официального письма. Определить фейковый документ можно по таким признакам, как фальшивый код, подпись и неверные абонентские номера. Кроме того, бланк может содержать фамилии и инициалы несуществующих сотрудников.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников.

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