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Сторонники УПЦ захватили храм ПЦУ в Черновицкой области

СПЖ: сторонники УПЦ захватили Николаевский храм ПЦУ в Верхних Становцах
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Сторонники Украинской православной церкви (УПЦ) захватили Николаевский храм Православной церкви Украины (ПЦУ) в Верхних Становцах в Черновицкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

«Захват организован с помощью полиции. Вначале силовики позволили рейдерам ПЦУ сломать забор и захватить помещение храма, а затем сделали живой коридор, чтобы запустить неизвестных общине УПЦ людей внутрь», — говорится в сообщении.

8 апреля сторонники ПЦУ отобрали Михайловский храм в селе Светильня Киевской области у УПЦ. По данным СПЖ, хулиганы распилили двери церкви болгаркой. При этом рядом присутствовали сотрудники полиции, которые не вмешивались в происходящее.

9 апреля сторонники Православной церкви Украины выгнали из Успенского храма в селе Старые Безрадичи Киевской области прихожан и священнослужителей Украинской православной церкви. ПЦУ планировало провести в храме первое богослужение 13 апреля.

Ранее на западе Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ.

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