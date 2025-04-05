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Сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ Черновицкой области Украины

СПЖ: на западе Украины сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ
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РИА Новости

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Панка в Черновицкой области на западе страны. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«В селе Панка Черновицкой области сторонники ПЦУ совершили силовой захват храма УПЦ святого великомученика Димитрия Солунского», — говорится в сообщении.

По информации СПЖ, в феврале прошлого года в селе состоялось собрание религиозной общины, в ходе мероприятия большинство верующих подтвердили свою принадлежность к УПЦ. Протоколы собрания были переданы в Черновицкую областную военную администрацию.

Однако, несмотря на решение общины, в субботу, 5 апреля 2025 года, храм был захвачен рейдерами ПЦУ. Силовой захват при этом осуществлялся «при поддержке посторонних лиц, не имеющих никакого отношения ни к селу, ни к религиозной общине», отметили в СПЖ.

1 апреля депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Успенский храм Украинской православной церкви в в селе Дубовцы Черновицкой области был захвачен местными националистами. Парламентарий указал, что здание захватили представители некой националистической организации, приехавшие из Ивано-Франковской области.

28 марта Союз православных журналистов сообщил, что в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители уже проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

Ранее сообщалось, что «Вий вернулся в Киев».

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