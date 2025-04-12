В Алтайском крае произошел природный пожар площадью 3000 «квадратов»

Ландшафтный пожар произошел в Рубцовском районе Алтайского края. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, между населенными пунктами Зерно и Веселоярск загорелась трава. К текущему моменту огонь распространился на площади около 3000 квадратных метров.

«Угрозы населенным пунктам нет», — подчеркивается в заявлении.

Из него следует, что сейчас на месте происшествия находятся четыре пожарных расчета. Сотрудники экстренных служб задействовали для ликвидации пламени тяжелую технику.

7 апреля пресс-служба МЧС РФ сообщила, что природные пожары уничтожили 65 строений в трех регионах Сибири. Речь идет о Красноярском крае, Иркутской области и Республике Хакасия. Как рассказали в ведомстве, в том числе здесь сгорели 33 жилых дома.

За два дня до этого в городе Орске в Оренбургской области зафиксировали ландшафтный пожар, к ликвидации которого привлекли 42 сотрудника экстренных служб и 18 единиц специальной техники. МЧС РФ заявило, что возгорание травы произошло в районе улицы Крайняя.

Ранее в Приморском крае засняли на видео, как природные пожары окружили движущиеся по трассе автомобили.