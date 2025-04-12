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В Краснодарском крае восстановили движение поездов после падения БПЛА

Движение поездов восстановили на ж/д в Динском районе Кубани после падения БПЛА
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Shutterstock

Специалисты восстановили движение поездов на железной дороге в Динском районе Краснодарского края, где упали обломки сбитого украинского дрона. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Аварийная бригада <...> устранила повреждения контактной сети <...>. Движение поездов восстановлено», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что сейчас сотрудники профильных служб принимают меры, чтобы сократить возникшее отставание графика движения поездов.

12 апреля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью в регионах страны сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего дронов — 18 — уничтожили в Курской области. В Ростовской области и Краснодарском крае ликвидировали 13 и один беспилотник соответственно, а в Белгородской и Орловской областях — по два.

Как рассказали в оперативном штабе Краснодарского края, фрагменты сбитого БПЛА рухнули на железнодорожные пути в станице Васюринская в Динском районе. В результате инцидента никто не пострадал, но инфраструктура получила повреждения. В связи с этим движение поездов на данном участке было приостановлено.

Ранее сбитый беспилотник упал на железную дорогу между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко в Краснодарском крае.

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