Россиянин выполнял инструкции незнакомцев, чтобы «обезопасить» 32 млн, и остался без денег

Житель Кирова 1968 года рождения стал жертвой мошенников и лишился 32 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кировской области.

Все началось с того, что несколько месяцев назад мужчине в мессенджере написала неизвестная, представившаяся бухгалтером предприятия, на котором он ранее работал. Женщина предупредила, что правоохранительные органы якобы проверяют в компании утечку информации и попросила сотрудничать с ними, если они свяжутся с ним.

В дальнейшем потерпевший общался с другими мошенниками, которые представлялись сотрудниками Центробанка и следователями. Запугивая его, что аферисты пытаются присвоить его сбережения, они убедили мужчину перевести на «безопасный» счет 32 млн рублей. Кировчанин пытался продать квартиру, чтобы вырученные от сделки деньги также перевести неизвестным, но вовремя остановился, заподозрив подвох.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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